СМИ сообщили о возможной отставке главы УМВД

3.4.2025 | 13:05 Новости, Общество

Утверждается, что она может произойти до осени или «гораздо раньше».

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости». Издание ссылается на собственные источники.

Напомним, Управление МВД по Орловской области возглавляет Юрий Савенков. Он является почётным жителем нашего региона. В этом году Савенкову исполняется 70 лет.

«Одна из возможных кандидатур на смену, которая сейчас рассматривается, — генерал-майор Андрей Токарев», – утверждает СМИ. Сейчас Токарев служит в полиции в Самарской области (в качестве заместителя начальника местного УМВД — начальника главного следственного управления). Однако ранее он долго работал именно на Орловщине, в том числе, в качестве заместителя Савенкова.

ИА «Орелград»


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