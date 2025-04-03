СМИ сообщили о возможной отставке главы УМВД

Утверждается, что она может произойти до осени или «гораздо раньше».

Такую информацию опубликовал портал «Орловские новости». Издание ссылается на собственные источники.

Напомним, Управление МВД по Орловской области возглавляет Юрий Савенков. Он является почётным жителем нашего региона. В этом году Савенкову исполняется 70 лет.

«Одна из возможных кандидатур на смену, которая сейчас рассматривается, — генерал-майор Андрей Токарев», – утверждает СМИ. Сейчас Токарев служит в полиции в Самарской области (в качестве заместителя начальника местного УМВД — начальника главного следственного управления). Однако ранее он долго работал именно на Орловщине, в том числе, в качестве заместителя Савенкова.

ИА «Орелград»