Орловца оштрафовали за нападение на представителя власти

3.4.2025 | 12:45 Новости, Происшествия

Мужчина отделался 100 тысячами рублей.

Фото: ИА «Орелград»

Дело рассматривал Ливенский районный суд. Однако обвиняемым стал житель Должанского района. Ему вменили «применение насилия в отношении представителя власти», причём «в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошёл в январе этого года. Известно, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшим стал сотрудник Госавтоинспекции по Должанскому району.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, обвиняемого признали виновным. С орловца взыскали 60 тысяч рублей в качестве штрафа и ещё 40 тысяч в счёт компенсации морального вреда.

«Приговор районного суда вступил в законную силу», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»


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