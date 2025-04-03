В Орле скончался иерей Павел Гоманов

Он служил в Никольском (Николо-Песковском) храме.

Новость сообщили в Орловской митрополии. Известно, что это произошло накануне, 2 апреля.

Священнику было всего 38 лет. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Клирика запомнили как доброго и отзывчивого», – указали в Орловской митрополии.

Отпевание иерея Павла Гоманова состоится 4 апреля в 10:00 в Николо-Песковском храме (на улице Нормандия-Неман, 43). Церемонию возглавит митрополит Орловский и Болховский Тихон. Похороны пройдут на Лужковском кладбище.

Гоманов родился в Орле в 1986 году. Окончил отделение религиоведения и теологии философского факультета ОГУ имени Тургенева. В 2013 был рукоположен.

Служил в Орле в Смоленском храме и храме «Знамение». В 2014 году поступил в Белгородскую духовную семинарию. С 2018 — в Никольском храме. Был отмечен несколькими наградами митрополии.

ИА «Орелград»