Под Орлом планируют построить крематорий

Инициатор – ООО «ЭгидаЭкспорт».

Комиссия по землепользованию и застройке Орловской области в конце марта рассмотрела предложения о внесении корректировок в ПЗЗ Орловского муниципального округа в части изменения территориальной зоны П1 -«Производственная зона» на зону СП – «Зона специального назначения» в границах земельного участка с кадастровым номером 57:10:0040101:10990 (площадь 4 325 кв. м, ул. Раздольная), в целях размещения крематория с одной однокамерной печью.

В протоколе заседания указано, администрация округа выразила положительное мнение. Также ООО «ЭКОС» сделало заключение о допустимости размещения объекта на рассматриваемом земельном участке. Комиссия рекомендовала управлению градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области принять приказ о подготовке проекта о внесении изменений в ПЗЗ и Генеральный план, при условии соблюдения санитарных и экологических требований, обеспечить подготовку проектов. Далее материалы будут направлены чиновникам округа для проведения общественного обсуждения.

ИА “Орелград”