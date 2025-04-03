На Орловщине заключена только треть контрактов по ремонтам крыш

Об этом сообщили в Региональном фонде капитального ремонта.

О текущей ситуации рассказал глава фонда Владимир Слизовский. Это произошло на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его проводил первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.

Пока что заключены контракты на ремонт крыш в 36 домах. Это 33,3% от запланированного. Несколько лучше ситуация с контрактами на комплексный ремонт многоквартирных домов. Уже решилась судьба 77 домов (52,6%).

Контракты на ремонт лифтов заключены практически все (по 91 дому или 97,8% от плана).

Напомним, все работы надо провести в текущем году. Впрочем, Слизовский заверил Ивановского, что ситуация находится под контролем.

«Давайте на перспективу — контрактуемся заранее. Надо в 24-м году законтрактоваться на 25-й год. Лимиты есть, всё знаете», – отреагировал Ивановский.

ИА «Орелград»