На Орловщине заключена только треть контрактов по ремонтам крыш

3.4.2025 | 11:55 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в Региональном фонде капитального ремонта.

Фото: Портал Орловской области

О текущей ситуации рассказал глава фонда Владимир Слизовский. Это произошло на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований. Его проводил первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.

Пока что заключены контракты на ремонт крыш в 36 домах. Это 33,3% от запланированного. Несколько лучше ситуация с контрактами на комплексный ремонт многоквартирных домов. Уже решилась судьба 77 домов (52,6%).

Контракты на ремонт лифтов заключены практически все (по 91 дому или 97,8% от плана).

Напомним, все работы надо провести в текущем году. Впрочем, Слизовский заверил Ивановского, что ситуация находится под контролем.

«Давайте на перспективу — контрактуемся заранее. Надо в 24-м году законтрактоваться на 25-й год. Лимиты есть, всё знаете», – отреагировал Ивановский.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования