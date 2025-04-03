Ушедшим на СВО заключенным не дадут по 400 тысяч

Областные власти уточнили условия предоставления единовременной выплаты.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в собственный указ от 1 августа 2024 года № 443 «О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту». В документ внесено уточнение: единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей не предоставляется гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации отбывали наказание в виде лишения свободы.

Напомним, что данная мера социальной поддержки была введена в Орловской области для мобилизованных граждан, а также тех орловцев, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации для выполнения задач специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины. Такая выплата из областного бюджета положена и иностранцам, заключившим контракт.

Ранее стало известно о том, сколько фигурантов уголовных дел суды региона отпустили на СВО с начала 2025 года. По данным пресс-службы Орловского областного суда, с начала года контракт заключил 21 подсудимый. Из них шестеро обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество), четверо подсудимых – по статье 158 УК РФ (кража), двое подсудимых – по статье 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств) и еще двое – по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

«За весь период специальной военной операции по состоянию на 1 марта 2025 года контракт о прохождении военной службы в зоне СВО заключили 62 подсудимых», – подсчитали в пресс-службе Орловского областного суда.

ИА “Орелград”