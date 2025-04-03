В Орле ИП выплатил около 2 миллионов долга

Мужчина сделал это, чтобы сохранить автомобиль.
При этом предприниматель потерял около 100 тысяч рублей. Это исполнительский сбор, который выплачивают за несвоевременное исполнение законных требований.
Новость сообщили в орловском Управлении Федеральной службы судебных приставов.
Точный размер задолженности составлял 1 миллион 929 тысяч рублей. Чтобы воздействовать на ИП, приставы арестовали не только его автомобиль, но и счета, а также ограничили в праве выезда за границу.
Однако эти меры не подействовали. Только после того, как автомобиль уже изъяли и должны были продать с торгов, предприниматель «встрепенулся» и всё-таки погасил долг. Затем с машины сняли арест.
ИА «Орелград»