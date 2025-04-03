В Орле ИП выплатил около 2 миллионов долга

3.4.2025 | 11:40 Закон и порядок, Новости

Мужчина сделал это, чтобы сохранить автомобиль.

Фото: Управление ФССП по Орловской области

При этом предприниматель потерял около 100 тысяч рублей. Это исполнительский сбор, который выплачивают за несвоевременное исполнение законных требований.

Новость сообщили в орловском Управлении Федеральной службы судебных приставов.

Точный размер задолженности составлял 1 миллион 929 тысяч рублей. Чтобы воздействовать на ИП, приставы арестовали не только его автомобиль, но и счета, а также ограничили в праве выезда за границу.

Однако эти меры не подействовали. Только после того, как автомобиль уже изъяли и должны были продать с торгов, предприниматель «встрепенулся» и всё-таки погасил долг. Затем с машины сняли арест.

ИА «Орелград»


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