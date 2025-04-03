Нарушителей тишины пересчитали в Ливнах

Городская административная комиссия отчиталась о наложенных штрафах.

Главный специалист юридического отдела администрации города Ливны Ирина Рогожина выступила на оперативном совещании при главе города Сергее Трубицине и проинформировала частников о работе административной комиссии при администрации города Ливны в 2024 году и за первый квартал 2025 года. Ее доклад в сокращенной версии опубликовала мэрия на своем официальном сайте. Из него следует, что административная комиссия за весь 2024 год рассмотрела 93 материала об административных правонарушениях, вынесла 52 предупреждения и наложила 41 административный штраф.

«Общая сумма наложенных административных штрафов за 2024 год составила 109 500 рублей, – отметила Ирина Рогожина. – Процент взыскания на сегодняшний день составляет 65,3 процента, задолженность – 34,7 процента».

За первый квартал текущего года комиссия рассмотрела 17 материалов, вынесла 7 предупреждений и наложила 10 административных штрафов, общая сумма которых составила 17 тысяч рублей. Для сравнения, в первом квартале прошлого года комиссия рассмотрела 21 материал и наложила 14 административных штрафов на общую сумму 38 тысяч рублей. Это означает, что ливенцы стали вести себя лучше, либо они научились не попадаться на правонарушениях.

Кстати, больше всего – 10 административных протоколов – в первом квартале текущего года в Ливнах составили по статье 10.1 регионального закона за нарушение тишины и покоя граждан. Напомним, что протоколы по данному виду правонарушений составляют сотрудники органов внутренних дел. Затем материалы они передают в административную комиссию, которая их рассматривает и выносит решения. В этом году были рассмотрены все 10 протоколов, по ним вынесено 5 предупреждений и наложено столько же штрафов на общую сумму 5000 рублей – по 1000 рублей каждому нарушителю тишины и спокойствия.

Кроме того, два протокола в Ливнах составили по статье 6.2 (нарушение законодательства в сфере благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства и предоставления коммунальных услуг), два – по статье 6.3 (нанесение надписей, рисунков, графических изображений, размещение, расклеивание, вывешивание объявлений, листовок, плакатов, афиш и иных информационных материалов вне отведенных для этих целей мест) и еще два – по статье 8.2 (нарушение схемы размещения нестационарных объектов, ежегодно утверждаемой постановлением администрации) В последнем случая сумма штрафов потянула на 10 000 рублей.

«Отмечая, что административная комиссия является одним из действенных механизмов воздействия на правонарушителей, Сергей Трубицин подчеркнул, что ее главная цель не в наказании виновных, а в побуждении граждан к соблюдению установленных норм и правил», – резюмирует пресс-служба мэрии.

ИА “Орелград”