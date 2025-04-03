В Орле возбудили дело в связи с задержкой зарплаты

Им занимается Следственный комитет.

Как сообщает прокуратура Орловской области, ООО «Иджидекор» не выплачивало сотруднику зарплату около двух месяцев. Образовалась задолженность — примерно 60 тысяч рублей.

В феврале этого года к решению этой проблемы подключились судебные приставы. Тем не менее, глава ООО не выплатил долг, а также не принял мер к исправлению сложившейся ситуации.

В итоге прокуратура направила информацию в Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело по соответствующей статье (145 УК РФ).

Согласно открытым данным, «Иджидекор» является микропредприятием. ООО зарегистрировано в Орле в 2020-м году. Уставной капитал — 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»