Ночью над Орловщиной сбили три реативных БПЛА

3.4.2025 | 15:00 Важное, Новости, СВО

Об этом рассказал первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Информация прозвучала на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, сообщает «Орёлтаймс».

«За ночь над регионом пролетало семь беспилотных летательных аппаратов, было сбито пять из них, три из них – реактивные. Так что обстановка очень сложная», – заявил Ивановский.

Атаки обошлись без пострадавших и разрушений.

Отметим, что ранее сообщалось только о 5 вражеских БПЛА, сбитых над Орловщиной за ночь. Такие данные озвучивало и Министерство обороны, и губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»


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