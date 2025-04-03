Ночью над Орловщиной сбили три реативных БПЛА

Об этом рассказал первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.
Информация прозвучала на сегодняшнем совещании с главами муниципальных образований, сообщает «Орёлтаймс».
«За ночь над регионом пролетало семь беспилотных летательных аппаратов, было сбито пять из них, три из них – реактивные. Так что обстановка очень сложная», – заявил Ивановский.
Атаки обошлись без пострадавших и разрушений.
Отметим, что ранее сообщалось только о 5 вражеских БПЛА, сбитых над Орловщиной за ночь. Такие данные озвучивало и Министерство обороны, и губернатор Андрей Клычков.
ИА «Орелград»