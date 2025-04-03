Студентам рассказали о «Домострое» и других семейных ценностях

Любопытную лекцию прочитали будущим историкам.

Публичная лекция на тему «Семья и семейные ценности в русской традиции» прозвучала для студентов исторического факультета Орловского государственного университета имени Тургенева. Прослушали ее студенты 2-го и 4-го курсов. Прежде всего, молодых людей ознакомили с указом президента Владимира Путина «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Документ был принят в 2024 году, в числе прочего он предполагает мероприятия по улучшению демографической ситуации в стране.

«Лектор Ирина Воронкова акцентировала внимание слушателей на ответственном отношении к институту брака и семьи в российской традиции, который сопровождал целый комплекс обрядов – от сватовства в форме переговоров двух семей: жениха и невесты до хлебин – застолья для новобрачных в доме родителей молодой жены, – сообщили в ОГУ. – Особое внимание было уделено самому понятию брака как союза мужчины и женщины с целью продолжения рода, вопросам построения семейной жизни как между родителями, так и между родителями и детьми».

Кроме того, лектор процитировала студентам «Домострой» – так называется сборник XVI века, объединяющий в себе правила, советы и наставления по всем направлениям жизни человека и семьи. Считается, что этот книжный памятник появился в период правления Ивана Грозного, а его авторство приписывают духовнику царя протопопу Сильвестру.

«Домострой» оказал огромное влияние на формирование моральных и этических норм в России. Студентам зачитали такой его фрагмент: «Любите и отца своего и матерь свою, и слушайте их, и повинуйтесь им по Божьи во всем; и старость их чтите, и немощь их, и скорбь всякую от всей души понесите на своих плечах; и благо вам будет, и долголетни будете на земле; сим очистите грехи свои, и от Бога помилованы будете, и среди людей прославитесь, и дом ваш будет вовеки, и наследуют сыны сынам вашим, и достигните старости маститы, во всяком благоденстве дни свои провожая».

«В заключении было отмечено, что сохранение семейных традиций очень важно, поскольку семья формирует чувство идентичности, дает ощущение стабильности и защищенности, сохраняет преемственность поколений и традиций», – подытожили в ОГУ. К слову, в Орловской области в 2024 году было зарегистрировано 3832 брака, расторгнуто – 2922 брака. По статистике, в регионе на каждые 100 заключенных браков приходится 76 разводов.

ИА “Орелград”