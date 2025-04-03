На Орловщине пройдёт крестный ход с чудотворной иконой

3.4.2025 | 10:30 Новости, Общество

Её привозят в Ливны завтра.

Фото: letovochurch.ru

Как уже сообщал «Орёлград», образ «Умягчение злых сердец», с которым связаны многие чудеса, доставят в Сергиевский кафедральный собор города 4 апреля. Торжественная встреча иконы запланирована на 14 часов.

Крестный ход состоится 5 апреля, тоже в 14 часов.

Икону пронесут по местным улицам Горького, Капитана Филиппова и Ленина. Затем её вернут в собор. Об этом пишет «Уездный город Ливны».

Известно, что она останется в Ливнах до 7 апреля.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования