На Орловщине пройдёт крестный ход с чудотворной иконой

Её привозят в Ливны завтра.

Как уже сообщал «Орёлград», образ «Умягчение злых сердец», с которым связаны многие чудеса, доставят в Сергиевский кафедральный собор города 4 апреля. Торжественная встреча иконы запланирована на 14 часов.

Крестный ход состоится 5 апреля, тоже в 14 часов.

Икону пронесут по местным улицам Горького, Капитана Филиппова и Ленина. Затем её вернут в собор. Об этом пишет «Уездный город Ливны».

Известно, что она останется в Ливнах до 7 апреля.

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ИА «Орелград»