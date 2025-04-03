Приставы помогли орловчанке отбиться от коллекторов

3.4.2025 | 10:45 Закон и порядок, Новости

Они изводили женщину навязчивыми звонками.

Фото: ИА «Орелград»

Потом коллекторы переключились на её родственников. После этого орловчанка обратилась к правоохранителям.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, коллекторы требовали, чтобы должница расплатилась с банком, а также угрожали, что привлекут к решению этой проблемы неких «посторонних людей».

Женщина доказала это, предоставив службе судебных приставов скрины переписки с коллекторами.

ФССП проверила информацию и вынесла коллекторской организации официальное предостережение. От компании потребовали прекратить незаконные действия.

ИА «Орелград»


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