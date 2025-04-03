В Покровской ЦБР открылся кабинет врача-гериатра

3.4.2025 | 11:00 Медицина, Новости

Так называется специалист, который занимается пациентами пожилого возраста.

Фото: ИА «Орелград»

Гериатр специализируется на заболеваниях, характерных именно для возрастных пациентах. При этом он может разрабатывать индивидуальные планы реабилитации, а также оказывать больным и их родственникам психологическую поддержку.

В кабинете врача-гериатра пациенты смогут получить консультации по вопросам питания, физической активности, профилактики падений и других особых аспектов здорового образа жизни, связанных именно с пожилым возрастом. При необходимости специалист направит их на лечение в отдельное гериатрическое отделение Покровской ЦРБ.

Запись на приём, как и к другим врачам, ведётся через регистратуру. Информацию сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

ИА «Орелград»


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