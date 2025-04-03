У атомного крейсера «Орел» появился гимн

3.4.2025 | 11:20 Новости, Общество

Его написал офицер ВМФ Богдан Батуров.

Фото: ИА «Орелград»

Прослушать и скачать песню можно по ссылке (на различных платформах).

Как сообщили в пресс-службе мэрии областного центра, 5 августа гимн крейсера может прозвучать и на Орловщине, причём в живом исполнении. «Планирую посетить Орёл в праздничный день, 5 августа, вместе с командиром подводной лодки!» — рассказал Батуров.

Городская администрация и атомный крейсер подписали долгосрочный договор о сотрудничестве и взаимоотношениях в 2023 году. В первую очередь, совместная деятельность направлена на патриотическое воспитание молодёжи.

ИА «Орелград»


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