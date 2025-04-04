В Северном районе «сняли» магазин с дороги

4.4.2025 | 6:36 Новости, Строительство

На минувшей неделе в Орле прошли публичные слушания.

Горожанам предложили обсудить изменения в проекты планировки и межевания территории комплексного развития, ограниченной улицами Металлургов, Родзевича-Белевича и землями, государственная собственность на которые не разграничена, – жилой комплекс «Норд». Прежний вариант был утвержден приказом управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области в декабре 2023 года. В новом – изменилось место размещения объекта торговли. Как объяснил правки кадастровый инженер Станислав Войтович, корректировка потребовалась в связи с особенностями площадки.

«Целью внесения изменений в документацию по планировки территории является изменение границ зоны планируемого размещения объекта торговли. Это связано с тем, что при первичной разработке не учли довольно сложный рельеф. В этом месте перепад около четырех метров. Было принято решение оставить участок той же площади, но изменить конфигурацию и перенести его на более спокойный рельеф».

Также в процессе изменений были запроектированы усиления откосов  за счет высадки зеленых  насаждений. С северной стороны от подъездной дороги к ПК «Природа», уточнил Войтович. А с южной – запроектировано размещение архитектурных форм, освещения: то есть организация небольшого парка-сквера. Существующая дорога к кооперативу от улицы Родзевича-Белевича остается на месте, заверил кадастровый инженер.

Замечаний и возражений не поступило. Протокол публичных слушаний будет направлен в областное управление градостроительства для принятия окончательного решения.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования