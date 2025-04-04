В Северном районе «сняли» магазин с дороги

На минувшей неделе в Орле прошли публичные слушания.

Горожанам предложили обсудить изменения в проекты планировки и межевания территории комплексного развития, ограниченной улицами Металлургов, Родзевича-Белевича и землями, государственная собственность на которые не разграничена, – жилой комплекс «Норд». Прежний вариант был утвержден приказом управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области в декабре 2023 года. В новом – изменилось место размещения объекта торговли. Как объяснил правки кадастровый инженер Станислав Войтович, корректировка потребовалась в связи с особенностями площадки.

«Целью внесения изменений в документацию по планировки территории является изменение границ зоны планируемого размещения объекта торговли. Это связано с тем, что при первичной разработке не учли довольно сложный рельеф. В этом месте перепад около четырех метров. Было принято решение оставить участок той же площади, но изменить конфигурацию и перенести его на более спокойный рельеф».

Также в процессе изменений были запроектированы усиления откосов за счет высадки зеленых насаждений. С северной стороны от подъездной дороги к ПК «Природа», уточнил Войтович. А с южной – запроектировано размещение архитектурных форм, освещения: то есть организация небольшого парка-сквера. Существующая дорога к кооперативу от улицы Родзевича-Белевича остается на месте, заверил кадастровый инженер.

Замечаний и возражений не поступило. Протокол публичных слушаний будет направлен в областное управление градостроительства для принятия окончательного решения.

ИА “Орелград”