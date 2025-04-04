«Дачная амнистия»: где, кому, когда?

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Орловской области рассказали о сроках и пользе.
Дачная амнистия — это специальный механизм упрощённой регистрации недвижимости в России, который действует уже почти 20 лет. Последняя модернизация произошла в 2024 году. Амнистия позволяет провести упрощённое оформление прав собственности без лишних процедур, легализовать недвижимость, полученную в советское время. Это необходимо для любых операций с недвижимостью (продажи, дарения, завещания, использования в качестве залога). С точки зрения государства, поручение юридического статуса тоже имеет плюсы – происходит расширение налоговой базы.
Дачная амнистия распространяется на:
- Садовые и жилые дома (кроме построенных по ДДУ) на участках для:
- садоводства;
- ИЖС;
- ЛПХ в границах населённых пунктов;
- КФХ.
- Участки, полученные до 2001 года для личных нужд.
- Хозяйственные постройки (гаражи, бани, сараи и т. д.).
По общему правилу строительство и регистрация частных домов осуществляется по согласованию с госорганом, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство. Алгоритм следующий:
- подать уведомление о начале строительства;
- получить уведомление о соответствии постройки установленным параметрам, которое доказывает допустимость размещения объекта на данном конкретном участке;
- после завершения строительства подать уведомление об окончании работ с предоставлением технического плана построенного дома (требуется для кадастрового учета и регистрации права собственности).
«Используя госпроект, а именно дачную амнистию, кадастровый учет и регистрация права собственности осуществляются только на основании технического плана, что заметно сокращает энергозатраты граждан», – цитирует пресс-служба заместителя директора Роскадастра по Орловской области Вячеслава Бувина.
Основные требования к объектам при регистрации по дачной амнистии:
- Характеристики здания:
- Максимальная высота: 20 метров
- Количество этажей: не более трёх надземных
- Отсутствие квартир и блок-секций
- Для домов площадью более 500 м² требуется проектная документация с экспертизой
- Дополнительные требования:
- Соответствие условиям застройки в ЗОУИТ (зонах с особыми условиями использования территорий)
- Соблюдение всех градостроительных норм
После окончания действия дачной амнистии: здания, построенные без уведомления о начале строительства, объекты с нарушениями градостроительных норм могут быть признаны самовольными постройками и подлежат сносу по решению суда. Поэтому при строительстве и регистрации недвижимости важно учитывать все требования и успеть оформить документы. В июле 2022 года законотворцы продлили дачную амнистию до 1 марта 2031 года. В феврале 2024 года на такой же срок была продлена дачная амнистия для СНТ.
Для регистрации имущества в упрощённом порядке необходимо:
- Подать заявление в орган местного самоуправления
- Приложить подтверждающие документы:
- договор о предоставлении участка или акт о выделении земли
- документы о подключении к коммуникациям
- квитанции об оплате коммунальных услуг
- технический план
- выписку из похозяйственной книги
Для подачи документов в Орле можно обратиться в МФЦ или электронно через сайт Роскадастра (нужен сертификат электронной подписи).
Важные особенности:
- Наследники могут использовать упрощённый порядок, предоставив свидетельство о праве на наследство
- Регистрация возможна независимо от предыдущего вида права на участок
- Если вид права не указан, участок считается предоставленным в собственность (действует только для участков, полученных до 30 октября 2001 года, до введения Земельного кодекса РФ).
ИА “Орелград”