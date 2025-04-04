«Дачная амнистия»: где, кому, когда?

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Орловской области рассказали о сроках и пользе.

Дачная амнистия — это специальный механизм упрощённой регистрации недвижимости в России, который действует уже почти 20 лет. Последняя модернизация произошла в 2024 году. Амнистия позволяет провести упрощённое оформление прав собственности без лишних процедур, легализовать недвижимость, полученную в советское время. Это необходимо для любых операций с недвижимостью (продажи, дарения, завещания, использования в качестве залога). С точки зрения государства, поручение юридического статуса тоже имеет плюсы – происходит расширение налоговой базы.

Дачная амнистия распространяется на:

Садовые и жилые дома (кроме построенных по ДДУ) на участках для: садоводства; ИЖС; ЛПХ в границах населённых пунктов; КФХ.

Участки, полученные до 2001 года для личных нужд.

Хозяйственные постройки (гаражи, бани, сараи и т. д.).

По общему правилу строительство и регистрация частных домов осуществляется по согласованию с госорганом, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство. Алгоритм следующий:

подать уведомление о начале строительства; получить уведомление о соответствии постройки установленным параметрам, которое доказывает допустимость размещения объекта на данном конкретном участке; после завершения строительства подать уведомление об окончании работ с предоставлением технического плана построенного дома (требуется для кадастрового учета и регистрации права собственности).

«Используя госпроект, а именно дачную амнистию, кадастровый учет и регистрация права собственности осуществляются только на основании технического плана, что заметно сокращает энергозатраты граждан», – цитирует пресс-служба заместителя директора Роскадастра по Орловской области Вячеслава Бувина.

Основные требования к объектам при регистрации по дачной амнистии:

Характеристики здания:

Максимальная высота: 20 метров

Количество этажей: не более трёх надземных

Отсутствие квартир и блок-секций

Для домов площадью более 500 м² требуется проектная документация с экспертизой

Дополнительные требования:

Соответствие условиям застройки в ЗОУИТ (зонах с особыми условиями использования территорий)

Соблюдение всех градостроительных норм

После окончания действия дачной амнистии: здания, построенные без уведомления о начале строительства, объекты с нарушениями градостроительных норм могут быть признаны самовольными постройками и подлежат сносу по решению суда. Поэтому при строительстве и регистрации недвижимости важно учитывать все требования и успеть оформить документы. В июле 2022 года законотворцы продлили дачную амнистию до 1 марта 2031 года. В феврале 2024 года на такой же срок была продлена дачная амнистия для СНТ.

Для регистрации имущества в упрощённом порядке необходимо:

Подать заявление в орган местного самоуправления Приложить подтверждающие документы:

договор о предоставлении участка или акт о выделении земли

документы о подключении к коммуникациям

квитанции об оплате коммунальных услуг

технический план

выписку из похозяйственной книги

Для подачи документов в Орле можно обратиться в МФЦ или электронно через сайт Роскадастра (нужен сертификат электронной подписи).

Важные особенности:

Наследники могут использовать упрощённый порядок, предоставив свидетельство о праве на наследство

Регистрация возможна независимо от предыдущего вида права на участок

Если вид права не указан, участок считается предоставленным в собственность (действует только для участков, полученных до 30 октября 2001 года, до введения Земельного кодекса РФ).

ИА “Орелград”