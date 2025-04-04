«Дачная амнистия»: где, кому, когда?

4.4.2025 | 14:03 Новости, Строительство

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Орловской области рассказали о сроках и пользе. 

Фото: филиал ППК «Роскадастр» по Орловской области

Дачная амнистия — это специальный механизм упрощённой регистрации недвижимости в России, который действует уже почти 20 лет. Последняя модернизация произошла в 2024 году. Амнистия позволяет провести упрощённое оформление прав собственности без лишних процедур, легализовать недвижимость, полученную в советское время. Это необходимо для любых операций с недвижимостью (продажи, дарения, завещания, использования в качестве залога). С точки зрения государства, поручение юридического статуса тоже имеет плюсы – происходит расширение налоговой базы.

Дачная амнистия распространяется на:

  • Садовые и жилые дома (кроме построенных по ДДУ) на участках для:
    • садоводства;
    • ИЖС;
    • ЛПХ в границах населённых пунктов;
    • КФХ.
  • Участки, полученные до 2001 года для личных нужд.
  • Хозяйственные постройки (гаражи, бани, сараи и т. д.).

По общему правилу строительство и регистрация частных домов осуществляется по согласованию с госорганом, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство. Алгоритм следующий:

  1. подать уведомление о начале строительства;
  2. получить уведомление о соответствии постройки установленным параметрам, которое доказывает допустимость размещения объекта на данном конкретном участке;
  3. после завершения строительства подать уведомление об окончании работ с предоставлением технического плана построенного дома (требуется для кадастрового учета и регистрации права собственности).

«Используя госпроект, а именно дачную амнистию, кадастровый учет и регистрация права собственности осуществляются только на основании технического плана, что заметно сокращает энергозатраты граждан», – цитирует пресс-служба заместителя директора Роскадастра по Орловской области Вячеслава Бувина.

Основные требования к объектам при регистрации по дачной амнистии:

  1. Характеристики здания:
  • Максимальная высота: 20 метров
  • Количество этажей: не более трёх надземных
  • Отсутствие квартир и блок-секций
  • Для домов площадью более 500 м² требуется проектная документация с экспертизой
  1. Дополнительные требования:
  • Соответствие условиям застройки в ЗОУИТ (зонах с особыми условиями использования территорий)
  • Соблюдение всех градостроительных норм

После окончания действия дачной амнистии: здания, построенные без уведомления о начале строительства, объекты с нарушениями градостроительных норм могут быть признаны самовольными постройками и подлежат сносу по решению суда. Поэтому при строительстве и регистрации недвижимости важно учитывать все требования и успеть оформить документы. В июле 2022 года законотворцы продлили дачную амнистию до 1 марта 2031 года. В феврале 2024 года на такой же срок была продлена дачная амнистия для СНТ.

Для регистрации имущества в упрощённом порядке необходимо:

  1. Подать заявление в орган местного самоуправления
  2. Приложить подтверждающие документы:
  • договор о предоставлении участка или акт о выделении земли
  • документы о подключении к коммуникациям
  • квитанции об оплате коммунальных услуг
  • технический план
  • выписку из похозяйственной книги

Для подачи документов в Орле можно обратиться в МФЦ или электронно через сайт Роскадастра (нужен сертификат электронной подписи).

Важные особенности:

  • Наследники могут использовать упрощённый порядок, предоставив свидетельство о праве на наследство
  • Регистрация возможна независимо от предыдущего вида права на участок
  • Если вид права не указан, участок считается предоставленным в собственность (действует только для участков, полученных до 30 октября 2001 года, до введения Земельного кодекса РФ).

ИА “Орелград”


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