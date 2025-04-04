Глазуновская ЦРБ задолжала 2 миллиона страховых взносов

4.4.2025 | 14:37 Медицина, Новости

В дело пришлось вмешаться прокуратуре Орловской области.

Фото: гцрб.рф

К настоящему моменту долг погашен.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в учреждении сложилась крупная задолженность по взносам на обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование работников. Больница недоплатила в государственные внебюджетные фонды 2 миллиона 75 тысяч рублей.

Прокуратура района внесла представление главному врачу. После этого долг ликвидировали.

Ранее стало известно, что орловский Депздрав дважды пытался отбиться от ремонта этой ЦРБ. Однако вердикт вынесли не в пользу чиновников.

ИА «Орелград»


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