Орловца осудили за преступление спустя 8 лет

4.4.2025 | 13:31 Криминал, Новости

Приговор оказался серьёзным.

Фото: ИА «Орелград»

К ответу призвали 40-летнего жителя Орловского муниципального округа. Дело рассматривал Заводской районный суд Орла.

Мужчину признали виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью. В результате его действий потерпевший скончался.

Преступление произошло в апреле 2017 года. Орловец вступил в конфликт со своим знакомым, местным жителем. Он нанёс оппоненту телесные повреждения, которые оказались смертельными.

Суд приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Также мужчину оштрафовали на 450 тысяч рублей.

«Приговор районного суда в законную силу не вступил», – отметили в прокуратуре.

ИА «Орелград»


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