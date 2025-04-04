Доля убыточного бизнеса выросла в Орловской области

Около трети организаций региона пока работают без прибыли.

О текущих финансовых результатах деятельности организаций Орловской области сообщил Орелстат. В январе 2025 года, по оперативным данным статистиков, доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 1,9 процентных пункта и составила 35,1 процента. Из числа наблюдаемых предприятий лишь 187 получили прибыль на общую сумму 3,275 миллиарда рублей, а 101 предприятие сработало с совокупным убытком на сумму 1,285 миллиарда рублей.

Таким образом, в январе 2025 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах сложился в сумме 1,99 миллиарда рублей. Однако подчеркнем, что указанные данные не учитывают результаты работы малого бизнеса, финансовых кредитных и некредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений.

Обращает на себя внимание факт резкого роста количества убыточных предприятий. По итогам 2024 года их удельный вес составлял 26,1 процента, тогда как всего за один месяц, за январь, эта доля увеличилась до 35,1 процента. Так, по итогам прошлого года орловский бизнес получил совокупную прибыль в размере 44,383 миллиарда рублей при совокупном убытке в сумме 4,877 миллиарда рублей. Таким образом, к началу января 2025 года положительное сальдо составляло 39,505 миллиарда рублей.

Вероятно, на общую динамику негативно повлияли результаты сферы добычи полезных ископаемых, все представители которой по итогам января сработали с убытком. В сфере строительства в январе 2025 года с убытком сработали 66,7 процента организаций. Такой же процент зафиксирован и в сфере транспортировки и хранения. В сфере административной деятельности убыток показали 62,5 процента организаций, в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 61,5 процента, в профессиональной, научной и технической деятельности – ровно 50 процентов.

ИА «Орелград»