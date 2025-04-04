Орловец на три года уехал в колонию после драки

Для разрешения бытового конфликта мужчина использовал топор.

Обращено к исполнению решение по уголовному делу, вынесенное Заводским районным судом города Орла. Местный житель был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное тяжкое преступление против здоровья). Из материалов следует, что в декабре 2023 года подсудимый находился у себя дома, когда к нему в гости пришла целая компания. Среди них оказался и ранее незнакомый ему человек, с которым у хозяина дома позднее и возник конфликт.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал частично. Из материалов дела следует, что он пытался выгнать незваного гостя из дома, однако тот упрямо не желал уходить. В коридоре между ними произошла драка, в ходе которой подсудимый схватил топор и ударил им своего оппонента по голове. Когда потерпевший упал на пол, хозяин дома нанес ему еще несколько ударов топором по туловищу.

Впрочем, версия подсудимого отличается от версии следствия. Согласно ей, гость не только сам спровоцировал драку, но и первым напал на потерпевшего с топором – тот лежал на полу у входной двери. Подсудимый попытался топор у гостя отобрать, а когда выпустил его из руки, то «потерпевший по инерции ударил сам себя по голове топором». Затем хозяин, с его слов, забрал у потерпевшего топор и убрал его в сторону, после чего нанес ему несколько ударов рукой и ногой в область туловища, выгнал его из дома и пошел спать.

Однако вина подсудимого была доказана, в том числе благодаря показаниям свидетелей, которые принимали участие в попойке и стали очевидцами кровавого конфликта. Как выяснилось, ссора вспыхнула из-за того, что гость случайно вошел в комнату, где проводился ремонт. Хозяину дома это не понравилось, он схватил гостя «за шкирку» и потащил за собой. Затем схватил топор, нанес ему несколько ударов, после чего несколько раз ударил его ногами и руками. Потерпевшему удалось уйти из негостеприимного дома. На улице он встретил полицейских и попросил их вызвать скорую помощь. Раны оказались тяжелыми, но медики сумели спасти жизнь пострадавшего. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»