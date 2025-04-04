На Орловщине определили действия на экзаменах при ракетной опасности

Об этом сообщает Департамент образования Орловской области.

Чиновники определили особый порядок действий, разработанный для членов государственной экзаменационной комиссии Орловской области в таких случаев. Также он касается работников пункта приёма экзамена, организаторов мероприятия и самих учащихся.

Орловцам предписывается проинформировать Рособрнадзор об остановке экзамена и организовать эвакуацию. После отмены ракетной опасности возможны два варианта.

В первом экзамен возобновится, причём каждый экзаменуемый вернётся на своё прежнее место. Конечно, время испытания будет пропорционально увеличено. Если кто-то из учащихся откажется продолжать экзамен, то это будет считаться досрочным завершением по объективной причине. Такому выпускнику позволят пересдачу в резервный день.

Во втором случае весь экзамен для всех выпускников будет перенесён на резервный срок.

ИА «Орелград»