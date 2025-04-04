Минимальный набор продуктов вновь подорожал

Рост цен зафиксировали статистики.

В феврале 2025 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 21 209,5 рубля в расчете на месяц, а условного минимального набора продуктов питания – 6772,9 рубля. Повышение стоимости указанных наборов по сравнению с январем 2025 года составило 0,8 процента и 0,1 процента соответственно. Такие данные привел Орелстат.

Так, по сравнению с январем ощутимее всего в группе продовольственных товаров подорожали алкогольные напитки – на 4 процента. Далее следуют рыбопродукты с ростом цен на 2,1 процента. Сахар-песок – на 1,9 процента, плодоовощная продукция, включая картофель – на 1,1 процента, молоко и молочная продукция – на 0,8 процента, крупа и бобовые – на 0,1 процента. Некоторые товары при этом подешевели, существеннее всего куриные яйца – на 6,7 процента.

«В феврале 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары и услуги повысились на 0,7 процента, в том числе на продовольственные товары увеличились на 1 процент, непродовольственные товары – на 0,3 процента, услуги – на 0,7 процента, – перечислили статистики. – Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в феврале 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5 процента (в феврале 2024 года – 100,4 процента)».

ИА «Орелград»