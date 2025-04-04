Одна из самых массовых атак произошла минувшей ночью

Губернатор Орловской области сообщил о десятках сбитых беспилотниках.
Перехвачены и уничтожены 30 БПЛА, проинформировал Андрей Клычков в соцсетях.
«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки».
Губернатор поблагодарил силы ПВО.
Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля в Орловской области дважды объявляли ракетную опасность. Позже заместитель губернатора Владимир Ивановский сообщил, что были сбиты три реактивных БПЛА, а всего ликвидировали пять беспилотников.
ИА «Орелград»