Одна из самых массовых атак произошла минувшей ночью

4.4.2025 | 7:56 Важное, Новости

Губернатор Орловской области сообщил о десятках сбитых беспилотниках.

Перехвачены и уничтожены 30 БПЛА, проинформировал Андрей Клычков в соцсетях.

«Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий ведутся оперативные проверки».

Губернатор поблагодарил силы ПВО.

Напомним, в ночь со 2 на 3 апреля в Орловской области дважды объявляли ракетную опасность. Позже заместитель губернатора Владимир Ивановский сообщил, что были сбиты три реактивных БПЛА, а всего ликвидировали пять беспилотников.

ИА «Орелград»


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