В Ливнах похоронили бойца СВО Евгения «Децила» Орлова

4.4.2025 | 11:03 Новости, СВО

Ранее он считался пропавшим без вести.

Фото: www.uezdny-gorod.ru

Как сообщает «Уездный город Ливны», похороны прошли ещё в конце марта. Орлов упокоился на Заливенском кладбище.

Мужчине было всего 28 лет.

Евгений Орлов родился в Ливенском районе в селе Троицком. Учился в Крутовской школе-интернате. Затем жил в Колпнянском районе в деревне Покатилово.

Орловец ушёл на СВО по контракту. Известно, что он участвовал в боевых действиях в Харьковской области на Крупянском направлении (под позывным «Децил»). Однако в сентябре минувшего года он был внесён в официальные списки пропавших без вести.

У погибшего защитника Отечества остались жена и шестилетний сын.

ИА «Орелград»


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