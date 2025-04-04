Всемирный день здоровья начали отмечать в Орле

Старт празднованиям дала тематическая выставка.

В зале периодических изданий Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась и проработает по 17 апреля 2025 года выставка «За здоровое поколение». Как пояснили организаторы, она приурочена к отмечающемуся 7 апреля Всемирному дню здоровья. Эта дата позволяет вспомнить о важности душевного и физического здоровья, а также необходимости его своевременной профилактики. Это значимый праздник для каждого, кто заботится о своем благополучии, здоровом теле и крепком духе. На выставке представлены тематические материалы из газет и журналов.

«На страницах «Российской газеты» и журналов «Власть», «Российская Федерация сегодня», «Социологические исследования» и других ученые, политики, специалисты отрасли дают оценку современной ситуации в здравоохранении, говорят о необходимости его реформирования, – пояснили в «Бунинке». – Отдельный раздел выставки посвящен такой модной сейчас теме – здоровому образу жизни. Газета «ЗОЖ» знакомит читателями с нетрадиционными медицинскими процедурами и рецептами народной медицины. Журналы «Здоровье», «Предупреждение» заинтересуют любителей фитнеса, адептов здорового питания и приверженцев косметологических процедур».

В учреждении напомнили о том, что Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации предусматривает повышения качества жизни россиян, в том числе в аспекте улучшения их здоровья. Успешным залогом осуществления политики будущего, процесса модернизации, реализации всех важнейших национальных проектов являются инвестиции в человеческий капитал, и в первую очередь его здоровье, говорится в этом документе.

К слову, в Орловской области действует региональный проект «Здоровье для каждого». Он предусматривает увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, с 9 процентов в 2025 году до 10,9 процента в 2029 году, снижение потребления алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) с 8,39 процента в 2025 году до 8,03 процента в 2029 году, снижение распространенности курения табака в возрасте 15 лет и более – с 25,47 процента в 2025 году до 23,25 процента в 2029 году.

«Тема здоровья уже многие века затрагивает умы человечества. С каждым десятилетием продолжительность жизни увеличивается, благодаря постоянному развитию, совершенствованию медицины и регулярных открытий в этой области, – добавили в «Бунинке». – Еще несколько десятков лет назад люди умирали от болезней, которые сейчас успешно лечатся и не вызывают панического страха и растерянности. Однако существует немало пробелов и нерешенных проблем в области медицины, которые требуют ежедневной проработки».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»