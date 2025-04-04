Орловский Роспотребнадзор рассказал о подарочных сертификатах

4.4.2025 | 13:01 Закон и порядок, Новости

При их использовании часто нарушаются права потребителей.

Фото: ИА «Орелград»

Как рассказали в орловском Управлении ведомства, орловцы часто обращаются к специалистам по этому вопросу. Оказывается, что права потребителей при использовании сертификатов сплошь и рядом нарушаются.

Так, например, обладатель сертификата вправе использовать его не на всю указанную сумму, а затем получить сдачу «живыми деньгами». Если продавец отказывает Вам в этом, это считается нарушением – «неосновательным обогащением».

Если срок действия сертификата истёк, то продавец тоже не имеет права просто отказать в получении товара или услуги. В данном случае он должен «возвратить неосновательно приобретённое или сбережённое имущество».

Что касается правила об использовании сертификата в определённом городе или регионе, то тут ситуация сложнее. По общему правилу сертификаты сетевых торговых марок должны действовать на всей территории России. Однако существуют различные исключения. Роспотребнадзор советует орловцам при покупке сертификатов заранее уточнять, в каких магазинах, населённых пунктах и субъектах они будут действительны.

ИА «Орелград»


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