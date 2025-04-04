Орловским компаниям оформили налоговые льготы без заявлений

Более 90 процентов компаний получили преференции проактивно.

В Орловской области более 90 процентов организаций получили льготы по имущественным налогам за 2024 год в беззаявительном порядке, то есть проактивно. Об этом сообщили в региональном Управлении ФНС России. Однако в ведомстве напомнили, что для получения льгот юридические лица по-прежнему должны направлять в налоговые органы заявления. Дело в том, что в отношении определенных категорий льготников данные в налоговый орган в рамках межведомственного взаимодействия не поступают. Таким организациям необходимо лично заявить о своем праве на налоговые преференции.

К их числу, например, относятся организации, занимающиеся производством сельскохозяйственной продукции. Для предоставления льготы по транспортному налогу в отношении грузовых автомобилей выпуска 2005 года и позднее им необходимо представить информацию об удельном весе доходов от реализации сельскохозяйственной продукции в общей сумме их доходов. Подавать заявления следует по типовым формам. Касается это налога на имущество организаций, а также транспортного и земельного налогов.

«В Орловской области в январе-феврале 2025 года юридическими лицами подано около 300 таких заявлений, – подсчитали в региональном Управлении ФНС. – Подавляющая часть из них, около 95 процентов, по транспортному и земельному налогам. Законодательно срок подачи заявления на льготу не ограничен, однако Управление ФНС России по Орловской области рекомендует организациям подать заявления на льготы в течение первых четырех месяцев года, что позволит налоговому органу безошибочно произвести расчет налогов».

Уточнить информацию о наличии льгот для юридических лиц, в том числе установленных региональным и местным законодательством, можно с помощью интернет-сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Кроме того, для корректного исчисления имущественных налогов в случае гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, в случае принудительного изъятия, угона транспортного средства УФНС рекомендует также представить в налоговый орган соответствующие заявления.

ИА «Орелград»