На Орловщине не осталось уклонистов

4.4.2025 | 12:45 Новости, Общество

Об этом заявил главный военком региона.

Фото: vk.com/oreladm

Военный комиссар Орловской области Рифат Сибгатуллин рассказал об этом в интервью «Вести-Орёл».

Также военком напомнил, что неявка в военкомат по повестке карается штрафом в размере до 30 тысяч рублей. Злостное «уклонительство» может обойтись уже в два года лишения свободы.

Отметим, что минувшей осенью сообщалось, что на Орловщине от призыва в армию уклоняются около 350 человек. В основном, это молодые люди, принявшие гражданство России, но не вставшие на воинский учёт. Также среди «уклонистов» были бывшие иностранцы, ставшие россиянами.

Весенний призыв стартовал 1 апреля. Призывной план на Орловскую область составляет около тысячи человек.

ИА «Орелград»


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