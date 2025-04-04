Под Ливнами по благословению Илия построят новый храм

Его заложили накануне.

Как рассказали в Ливенской епархии, храм Сретения Господня возведут в деревне Росстани. Известно, что ранее эту инициативу благословил схиархимандрит Илий (Ноздрин).

Накануне состоялась церемония закладки храма. В ней участвовали не только священники, но также представители власти и бизнеса, директор и ученики местной школы, другие жители села.

На месте будущего строительства установили закладной камень.

Ранее сообщалось, что митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил обновлённый Троицкий храм, который находится в Кромском районе в посёлке Шахово.

ИА «Орелград»