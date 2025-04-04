В Орле будущая Поликлиника №1 продолжает дорожать

Однако подрядчик для её строительства всё ещё не найден.

Напомним, речь идёт о новом корпусе поликлиники, который собираются возвести в районе Паровозной улицы и Московского шоссе.

Однако исполнителя для масштабного проекта найти не удаётся. На Госзакупках снова объявлен открытый конкурс — уже в третий раз. Заявки принимаются до 23 апреля. Построить саму поликлинику надо до 19 ноября 2027 года.

При этом стартовая цена определена уже в 1 миллиард 368 миллионов 363 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим конкурсом она повысилась примерно на 15,9 миллиона рублей, а с первым — примерно на 70 миллионов.

Отметим, что на предыдущий конкурс не поступило ни одной заявки. На самый первый — одна, но организаторы пришли к выводу, что она не соответствует необходимым требованиям.

ИА «Орелград»