В Орле будущая Поликлиника №1 продолжает дорожать

4.4.2025 | 11:33 Медицина, Новости, Строительство

Однако подрядчик для её строительства всё ещё не найден.

Фото: vk.com/depdor57

Напомним, речь идёт о новом корпусе поликлиники, который собираются возвести в районе Паровозной улицы и Московского шоссе.

Однако исполнителя для масштабного проекта найти не удаётся. На Госзакупках снова объявлен открытый конкурс — уже в третий раз. Заявки принимаются до 23 апреля. Построить саму поликлинику надо до 19 ноября 2027 года.

При этом стартовая цена определена уже в 1 миллиард 368 миллионов 363 тысяч рублей. По сравнению с предыдущим конкурсом она повысилась примерно на 15,9 миллиона рублей, а с первым — примерно на 70 миллионов.

Отметим, что на предыдущий конкурс не поступило ни одной заявки. На самый первый — одна, но организаторы пришли к выводу, что она не соответствует необходимым требованиям.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования