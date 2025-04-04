В Орле продолжается масштабная весенняя уборка города после зимы

К общегородскому субботнику присоединились управляющие компании города.



Так, ООО «Орел-ЖЭК» организовало уборку зеленой зоны на улице Раздольной. После того как были приведены в порядок придомовые территории, обслуживаемые компанией, сотрудники решили помочь в наведении порядка на муниципальной земле. В рамках работ были очищены газоны, покрашены бордюры и собран мусор.

«Уверен, жители будут и дальше гордиться своим районом», – отметил директор УК Алексей Чикин.

К коммунальщикам присоединились местные жители, среди них активист микрорайона Александр Бреев. Он регулярно участвует в работах по благоустройству Северного района и на этот раз поддержал инициативу управляющей компании.

Подобные мероприятия являются частью большого экологического двухмесячника, в котором принимают участие как муниципальные и частные предприятия, так и активные жители города. Он стартовал 1 апреля и продлится до конца мая. Первый большой общегородской субботник пройдет на этой неделе. 5 апреля можно присоединиться к центральным мероприятиям и стать частью большого и дружного экологического отряда. При себе необходимо иметь инвентарь, перчатки и мусорные мешки. Второй городской субботник в Орле состоится 12 апреля.

ИА “Орелград”