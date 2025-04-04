В Колпне канализация придёт к 800 жителям

В районном центре стартовала масштабная реконструкция канализационной системы.

Об этом пишет местная газета «За изобилие».

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Их выполняет ООО «Стройспецмонтаж». Стоимость контракта составляет 33,4 миллиона рублей.

На первом этапе будет капитально отремонтирована станция перекачки, расположенная по улице Луговой (а также благоустройство прилегающей к ней территории. Планируется увеличить общую протяжённость и диаметры трубопроводов, а также заменить насосное оборудование.

На втором этапе подрядчик проложит самотечную канализацию — от домов по Карла Маркса, №18 и №30. Её длина составит 700 метров. Запланировано строительство новой подземной канализационной станции (у дома по Дзержинского, 14), а также напорного коллектора. Этот объект протянется на 900 метров.

После модернизации к системе подключат детский сад, пять многоэтажек, частный сектор, а также торговые объекты. Доступ к централизованной канализации получат около 800 человек.

ИА «Орелград»