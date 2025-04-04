В Орле аферисты маскируются под налоговиков

Мошенники угрожают штрафами и предлагают свою помощь.

Управление ФНС России по Орловской области предупредило жителей региона о том, что в период декларационной кампании активизировались мошенники. Они буквально маскируются под налоговых инспекторов, пытаясь обмануть граждан. На связь аферисты выходит по традиционному для них сценарию. Как пояснили в УФНС, мошенники звонят по телефону и представляются сотрудниками налоговой службы. Затем они «объясняют», что работодатель якобы не отчитался о доходах своих сотрудников и не представил в налоговый орган соответствующую справку о доходах по форме 2-НДФЛ.

«После этого угрожают человеку крупными штрафами и предлагают помочь ему сделать электронный запрос работодателю, выгрузку сведений и записаться на прием в налоговый орган, – уточнили в пресс-службе Управления ФНС. – Для этого необходимо назвать код из смс. На самом деле человеку приходит код с портала госуслуг, подтверждающий изменение пароля. Получив доступ к госуслугам, мошенники могут использовать персональную информацию по своему усмотрению: взять кредит, получить доступ к банковским картам и т.д.».

В областной налоговой службе рассказали и о других способах выманивания денег у доверчивых граждан. Например, аферисты рассылают сообщения с требованием уплатить налоги, прилагая к ним ложные счета для оплаты и ссылки на так называемые фишинговые сайты. В качестве примера налоговики приводят сообщения аферистов с напоминанием о том, что подошло время подавать налоговую декларацию. К такому сообщению они добавляют ссылку на некий сайт, где можно заполнить декларацию. На самом деле, если человек пройдет по этой ссылке и введет свои персональные данные, они окажутся в руках аферистов.

«Нередко за ссылками из мошеннических сообщений скрываются вирусы, которые крадут информацию с гаджета человека, в частности логины и пароли от банковских приложений, и перехватывают входящие уведомления, – предупреждают в областной налоговой службе. – Обращаем внимание, что сотрудники ФНС России не запрашивают персональные данные у налогоплательщиков, не производят запись на прием в налоговый орган по телефону, не запрашивают коды или подтверждения, данные банковских карт, не просят перейти по ссылкам, ведущим на сторонние сайты».

ИА “Орелград”