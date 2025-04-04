В Орле завели дело о рекламе суши

Антимонопольщики отреагировали на жалобу недовольного горожанина.

Как сообщает пресс-служба Орловского УФАС России, возбуждено антимонопольное дело по факту распространения рекламы доставки блюд японской кухни, в том числе суши, роллов и др. Основанием для этого послужило заявление бдительного гражданина, к которому он приложил фотографии в качестве вещественных доказательств. Предварительно рассмотрев жалобу, антимонопольный орган счел ее достаточной для принятия и возбуждения дела, в рамках которого и будут выясняться все нюансы.

«Реклама доставки готовой продукции (суши, роллов, пиццы) от компании «WASABIST» размещалась в виде буклетов в подъездах жилых домов на ручках дверей и в почтовых ящиках, – пояснили в пресс-службе ведомства. – Орловское УФАС усмотрело в рекламе «WASABIST» признаки нарушения статьи 8 закона о рекламе. Заседание комиссии ведомства по рассмотрению дела запланировано на 16 апреля».

В ведомстве уточнили, что доставка готовой продукции относится к сфере продаж дистанционным способом, которую регулирует законодательство. В частности, к продавцам такой продукции предъявляются строгие требования. Например, в рекламе продукции, продаваемой дистанционно, должны быть указаны сведения о продавце таких товаров, а именно: наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица.

Если продавцом является индивидуальный предприниматель, то в рекламе должны быть указаны его фамилия, имя и отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве ИП. Аналогичные требования установлены и для самозанятых, то есть физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, а применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Антимонопольщики проверят, соответствует ли реклама доставки суши и роллов требованиям законодательства.

ИА “Орелград”