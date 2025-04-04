В Орле пройдет Первенство по боевому самбо

В спортивном зале ДС «Юность России» состоится значимое спортивное событие.

В воскресенье, 6 апреля, пройдет Первенство Орловской области по боевому самбо среди юношей 14-18 лет. Турнир посвящен 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и проводится на приз председателя областного Совета народных депутатов.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 10:00. (С 9:00 начнется взвешивание). После открытия в 10:30 стартуют сами состязания, а в 15:00 пройдет церемония награждения победителей и призеров.

Соревнования проводятся в личных зачетах по следующим весовым категориям:

Для юношей 14-16 лет: 46, 49, 53, 58, 64, 71, 79, 88 и 88+ кг

Для юношей 16-18 лет: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98 и 98+ кг

Мероприятие направлено на популяризацию боевого самбо в регионе, развитие спортивного мастерства и воспитание патриотических качеств у молодежи. Лучшие спортсмены будут включены в состав сборной команды Орловской области.

Адрес проведения: город Орел, ул. Полесская, д. 2.

ИА “Орелград”