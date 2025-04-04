Лежнев снова не смог оспорить свой арест

4.4.2025 | 12:05 Важное, Криминал, Новости

Облсуд оставил решение в силе.

Фото: newsorel.ru

Заседание состоялось сегодня. Орловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции (Советского районного суда).

Согласно нему, действующий советник губернатора Сергей Лежнев остаётся в СИЗО до 24 мая. Об этом сообщил портал «Орловские новости».

Ранее сообщалось, что следствие планирует завершить свою работу и предъявить окончательные обвинения в ближайшее время. Утверждалось, что это произойдёт уже в марте. При этом по делам Лежнева опросили уже около 300 свидетелей, а следственные действия велись в 13 субъектах России.

В то же время СМИ предполагали, что следователь по делу Лежнева может уйти на пенсию, что будет иметь негативные последствия.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2025 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования