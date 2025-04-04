Лежнев снова не смог оспорить свой арест

Облсуд оставил решение в силе.

Заседание состоялось сегодня. Орловский областной суд подтвердил решение нижестоящей инстанции (Советского районного суда).

Согласно нему, действующий советник губернатора Сергей Лежнев остаётся в СИЗО до 24 мая. Об этом сообщил портал «Орловские новости».

Ранее сообщалось, что следствие планирует завершить свою работу и предъявить окончательные обвинения в ближайшее время. Утверждалось, что это произойдёт уже в марте. При этом по делам Лежнева опросили уже около 300 свидетелей, а следственные действия велись в 13 субъектах России.

В то же время СМИ предполагали, что следователь по делу Лежнева может уйти на пенсию, что будет иметь негативные последствия.

ИА «Орелград»