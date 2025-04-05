Орловца лишили водительских прав из-за неоплаченных штрафов

Решение об этом принял суд по требованию судебных приставов.

Речь идет о жителе Глазуновского района Орловской области, который, как выяснилось, является злостным должником по исполнительным производствам. Всего в отношении него возбуждено 11 исполнительных производств о взыскании административных штрафов на общую сумму 41 500 рублей. Исковое заявление в суд подал сотрудник отдела судебных приставов по Глазуновскому и Малоархангельскому районов, попросивший об установлении в гражданина временного ограничения на пользование правом управления транспортными средствами вплоть до исполнения обязательств.

Иными словами, пристав просил временно приостановить действие водительских прав должника. Как сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда, пристав пояснил, что принятые меры по взысканию накопившейся задолженности по административным штрафам должных результатов не дали. Должник так их и не уплатил, поэтому приставы перешли к принудительным мерам взыскания. Одним из таких инструментов как раз и является временное ограничение на пользование должником специальным правом.

Данный инструмент, уточнили в суде, является мерой воздействия на должника, не исполнившего требования о взыскании административного штрафа, назначенного ему за нарушение порядка пользования специальным правом. Суд, учитывая конкретные обстоятельства дела, пришел к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения исковых требований пристава, поскольку факт наличия долга установлен достоверно.

А вот сведений о том, что должник принимает хотя бы какие-то усилия для уменьшения имеющейся у него задолженности, в суде представлено не было. При вынесении решения суд учел и тот факт, что отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнительных документов должнику не предоставлялась. Административные исковые требования были удовлетворены в полном объеме, но решение суда пока еще в законную силу не вступило и может быть обжаловано. Если ответчик проиграет и в апелляции, ему временно придется стать пешеходом – права ему вернут лишь после погашения всего накопившегося долга.

ИА «Орелград»