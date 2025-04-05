Орловца оштрафовали за татуировки

Изображения татуировок мужчина выложил в Сеть.

Орловский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное за фотоснимки, размещенные в Сети. В пресс-службе суда пояснили, что дело на местного жителя завели по части 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ранее правоохранительные органы установили, что житель Орловского муниципального округа, находясь у себя дома, выложил ряд фотоснимков на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии находились в открытом доступе. Анализ снимков позволил идентифицировать на них татуировки, выполненные в виде «восьмиконечных звезд». В суде пояснили, что подобная символика относится к так называемому «воровскому миру» и запрещенной в России экстремистской организации. Таким образом, размещение запрещенных символов в открытом доступе нарушило требования федерального закона №114-ФЗ.

В суде гражданин свою вину признал и в содеянном раскаялся. Суд признал его виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в вышестоящей инстанции, добавили в пресс-службе Орловского районного суда.

Тем временем, в Орле состоялось очередное заседание оперативного штаба Орловской области по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности и оперативному реагированию на такие угрозы. Как сообщили в пресс-службе губернатора Андрей Клычкова, который провел заседание, участники обсудили принимаемые меры по противодействию идеологии неонацизма на территории региона.

Так, на заседании были приведены данные Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Орловской области. Согласно им, уже в 2025 году выявлено 11 интернет-ресурсов, разместивших противоправный контент экстремистского характера, публично демонстрирующих нацистскую символику и атрибутику националистических и неонацистских организаций. Во всех случаях приняты решения о блокировке доступа к указанным сайтам, поддержанные Управлением Роскомнадзора по Орловской области.

«Также в этом году сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Орловской области проведено 25 мероприятий профилактической направленности с использованием наглядной антиагитации идеологии национального экстремизма», – добавили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»