Во Мценском районе снизят потери воды

В районе разработают инвестиционную программу в сфере водоснабжения.

Администрация Мценского района выдала техническое задание на разработку инвестиционной программы «Развитие системы водоснабжения и водоотведения на 2026-2028 годы». Как уже рассказывал «Орелград», ранее подобное техзадание утвердила для муниципального водоканала администрация города Мценска. В данном случае техническое задание утверждено для муниципального унитарного предприятия «Теплогаз Мценского района».

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении». Она должна предусматривать повышение качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения потребителей, приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, гарантированное обеспечение заданного давления во внутренних сетях, снижение аварийности на сетях холодного водоснабжения и снижение потерь воды в сетях.

«Сложившаяся на данное время инфраструктура объектов на территории Мценского района Орловской области, используемых в сфере холодного водоснабжения, обеспечивает потребности абонентов, – говорится в постановлении районной администрации. – Основным потребителем холодной воды является население, доля которого составляет 95 процентов. Доля бюджетных организаций в водопотреблении составляет 2 процента, прочие организации – 3 процента».

Водозаборы представлены эксплуатационными скважинами, аккумулирующим резервуаром служат водонапорные башни. Забор воды осуществляется из 159 артезианских скважин. В качестве водоподъемного средства используются электропогружные насосы. Схема такова: подземная вода подается электропогружным насосом в водонапорную башню и далее в водопроводную сеть подземной прокладки, затем вода поступает потребителям. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 352 километра.

Диаметр водопроводных труб варьируется от 50 до 150 мм. Сети выполнены из таких материалов, как сталь, чугун и полиэтилен. На сегодняшний день износ водопроводных сетей на отдельных участках Мценского района достигает 85 процентов. Уровень потерь воды в сетях составляет до 26 процентов. Власти отмечают, что вода в местных артезианских источниках соответствует нормативам и безвредности для человека и факторов среды обитания в соответствии с СанПиН. Правда, есть одно исключение в виде деревни Брагино где содержание стронция в воде составляет 8,8 мг/л при нормативе не более 7 мг/л.

«Система водоподготовки на скважинах отсутствует, – говорится в техзадании. – Инфраструктура объектов в сфере водоотведения на территории Мценского района является не централизованной, представлена выгребными ямами и септиками, за исключением села Отрадинское. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод происходит по сети хозяйственно-бытовой канализации, которая представляет собой систему трубопроводов диаметром 100-250 мм. Сточная вода по керамическому трубопроводу самотеком поступает в КНС №№ 1 и №2 и затем под давлением поступает на очистные сооружения биологической очистки, введенные в эксплуатацию в 1994 году».

ИА «Орелград»