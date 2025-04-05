Орловский суд запретил три сайта со «жрицами любви»

Административные иски в суд подала прокуратура.

Покровский районный суд Орловской области рассмотрел сразу три дела по административным искам местного прокурора. Последний выступил в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц и просил суд о признании информации, размещенной в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. То есть, покровский прокурор защищал интересы фактически всех жителей России.

Подаче исков предшествовало проведение планового мониторинга Сети. В результате местная прокуратура выявила в интернете три сайта, предоставлявших свободный доступ к информации любому пользователю. Между тем, по мнению надзорного органа, размещенная на сомнительных сайтах содержащая пропаганду проституции. Прокурор акцентировал внимание на том, что ознакомиться с содержанием сомнительных страниц мог и любой несовершеннолетний пользователь.

«Указанная информация запрещена действующим законодательством для распространения среди детей, что также является основанием для признания их запрещенной к распространению на территории РФ, – следует из данных пресс-службы Покровского районного суда. – Отсутствие запрета на дальнейшее распространение указанной информации может нанести вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетних».

Прокурор указал в исках и то, что сомнительная информация «адресована неограниченному кругу лиц и склоняет к совершению преступных действий и правонарушений, что запрещено законом». Суд с такими доводами согласился и в двух случаях исковые требования удовлетворил в полном объеме, по сути, постановив закрыть доступ к сайтам на территории РФ.

А вот по третьему административному делу производство было прекращено в связи с тем, что прокурор сам отказался от заявленных требований. Оказалось, что на момент рассмотрения дела доступ к сомнительному сайту и так уже был ограничен. Решения Покровского районного суда уже направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для их исполнения. Именно это ведомство наделено полномочиями и техническими возможностями по ограничению доступа к подобным сайтам.

ИА «Орелград»