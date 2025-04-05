Орловские чиновники приватизируют японский внедорожник

План приватизации на 2025 год пополнили депутаты Ливенского райсовета.

Ливенский районный Совет народных депутатов согласовал предложенные администрацией Ливенского района поправки в программу приватизации муниципального имущества на 2025 год. План приватизации расширен на два объекта. Один из них является объектом движимого имущества. Так, на торги чиновники с одобрения депутатского корпуса выставят легковой автомобиль марки Mitsubishi Pajero Sport.

Mitsubishi Pajero – это среднеразмерный японский внедорожник, флагман модельного ряда компании Mitsubishi. Впервые был представлен в 1976 году на Токийском автосалоне как концепт-кар пляжного автомобиля, созданный на базе Mitsubishi Jeep, выпускавшегося по лицензии. Впрочем ливенские чиновники выставляют на торги легковой универсал, выпущенный в 2012 году. Иномарка оснащена бензиновым двигателем.

Продать ее предполагается во втором-третьем кварталах 2025 года на аукционе. Начальная цена установлена в размере 1,39 миллиона рублей. В качестве обоснования приватизации в документах указано, что автомобиль марки Mitsubishi Pajero Sport представляет собой «излишнее, неиспользуемое имущество». В план приватизации также включено нежилое помещение площадью 239,9 квадратных метров, расположенное в поселке Нагорный Здоровецкого сельского поселения.

В данном случае также планируется продажа лота на аукционе в течение второго-третьего кварталов 2025 года. Начальная цена лота составит 1,818 миллиона рублей, из которых 1,067 миллиона рублей – это рыночная стоимость самого нежилого помещения, а 751 тысяча рублей – это рыночная стоимость земельного участка, который уйдет с молотка вместе с помещением. Его общая площадь составляет 2497 квадратных метров, он относится к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования: деловое управление. Причина продажи аналогична – помещение и участок земли названы излишним и неиспользуемым имуществом.

ИА «Орелград»