Орловец потребовал от начальника 1 000 000 рублей

Работодатель согласился выплатить лишь четверть указанной суммы.

Трудовой спор рассмотрел Ливенский районный суд Орловской области. Он утвердил мировое соглашение по спору между работником и работодателем о взыскании недополученного заработка и компенсации морального вреда. В пресс-службе суда подчеркнули, что соглашение было достигнуто сторонами в результате проведения примирительной процедуры, а именно переговоров. Между тем, спор оказался нешуточным, ведь работник требовал от своего начальника один миллион рублей в качестве компенсации.

Именно он подал иск, в котором указал, что во время работы, а трудился он электросварщиков, с ним произошел несчастный случай. При выполнении электросварки металлических листов на высоте он упал, получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих правого голеностопного сустава, скальпированную рану правой голени и повреждение связок спинного отдела позвоночника.

Травмы оказались серьезными, мужчине потребовалось длительное лечение. Тем временем, прошла проверка обстоятельств несчастного случая. Комиссия установила, что нарушений со стороны работодателя нет. Однако работник категорически с этим не согласился. По его версии, ЧП с ним произошло потому, что работодатель не обеспечил соответствующие условия для выполнения проводимых работ. В иске он также указал, что степень утраты профессиональной трудоспособности у него составила 20 процентов, из-за чего работать электросварщиком он больше не может.

«Работник испытал моральные и физические страдания из-за перенесенной физической боли, последующего длительного нахождения на лечении, сохранения до настоящего времени физического дискомфорта из-за возникающих болей в поврежденном суставе, боли в спине, головных болей, головокружения, невозможности работать по той профессии, которую он знает и умеет делать, – следует из информации пресс-службы Ливенского районного суда. – Работник просил взыскать с работодателя в его пользу недополученным им доход за период его нетрудоспособности в размере 49 759,79 рублей в качестве компенсации утраченного заработка, а также компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей».

Суд увидел возможность договориться полюбовно и назначил по делу проведение примирительной процедуры. Переговоры прошли успешно, и стороны заключили мировое соглашение. Работодатель согласился выплатить работнику компенсацию недополученной заработной платы в размере 49 750 рублей и компенсацию морального вреда, размер которой заметно снизился – до 250 250 рублей. Таким образом, всего работодатель должен выплатить своему работнику 300 000 рублей, причем суд отвел ему на это всего 2 дня со дня заключения мирового соглашения. При этом работник отказался от остальных требований к работодателю.

«Изучив условия мирового соглашения, суд утвердил его, поскольку условия мирового соглашения не противоречат закону, не нарушают права и законные интересы других лиц, – уточнила пресс-служба суда. – Суд разъяснил сторонам, что определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению, а в случае неисполнения условий мирового соглашения, оно может быть исполнено принудительно, в порядке исполнения судебного решения».

ИА «Орелград»