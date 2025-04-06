Бюджетные взносы на капремонт во Мценске изучит прокуратура

Материалы проведенной проверки КСП направила в надзорное ведомство.

Контрольно-счетная палата города Мценска направила информацию о результатах проведенного контрольного мероприятия главе города, в Мценскую межрайонную прокуратуру и Мценский городской Совет народных депутатов. Речь идет о результатах проверки использования средств бюджета Мценска, уплаченных в качестве взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Напомним, такие взносы ежемесячно платят собственники помещений. Муниципалитет платит за те помещения в МКД, которые находятся в его собственности.

Согласно представленным к проверке выпискам, в реестре муниципального имущества Мценска по состоянию на 1 января 2022 года числилось 1019 муниципальных помещений, из которых 979 являются жилыми, остальные – нежилыми. По состоянию на 1 января 2024 года в реестре числилось уже 974 муниципальных помещения, в том числе 921 жилой и 53 нежилых помещений. Со всех них должны уплачиваться ежемесячные взносы на капитальный ремонт.

К проверке были представлены ежемесячные счета от некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» на оплату взносов на капитальный ремонт, а также реестры помещений к выставленным счетам. В ходе выборочной проверки были выявлены расхождения площадей жилых помещений как в сторону увеличения их общей площади, так и в сторону уменьшения.

Как сообщает КСП, в результате указания размера общей площади помещений больше, чем указано в реестре муниципального имущества города Мценска, необоснованные расходы местного бюджета в проверенном периоде (2022 – 2024 годы) составили 1524,66 рубля. Также установлено, что за период 2022-2024 годов региональным фондом капитального ремонта начислялись взносы по помещениям, которых нет в выписках из реестра муниципального имущества Мценска.

Аудиторы подсчитали, что за проверяемый период управлением по муниципальному имуществу были необоснованно оплачены взносы на капремонт многоквартирных домов за помещения, которые отсутствуют в выписках, на сумму 20 576,25 руб. В КСП пришли к выводу, что в указанном управлении «отсутствует контроль за правильностью начисления ежемесячных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов» и контроль в части проведения сверки реестров имущества.

Уже в ходе проверки сотрудники мэрии направили оператору капремонта просьбу прекратить начисление взносов за помещения, которые не являются собственностью муниципального образования, и сделать соответствующий перерасчет. Аудиторы, кстати, отмечают, что у мэрии нет долгов по взносам на капремонт. Тем не менее, в адрес управления по муниципальному имуществу города Мценска направлено представление.

ИА «Орелград»