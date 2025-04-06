Орловчанка отсудила компенсацию за мотоцикл, поврежденный на спецстоянке

Мценский районный суд защитил права собственника.

Как пояснили в пресс-службе Мценского районного суда, иск подала местная жительница. Она указала, что летом 2022 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием принадлежащего ей мотоцикла. За рулем, впрочем, находился ее сын, а не она сама. Мотоцикл был осмотрен следователем, который в присутствии понятых зафиксировал в акте технические повреждения после ДТП. Затем транспортное средство было изъято и помещено на специализированную стоянку во Мценске, которая принадлежит индивидуальному предпринимателю.

Спустя чуть более месяца следователь и адвокат явились на спецстоянку, чтобы осмотреть мотоцикл, попавший в ДТП. И тут выяснилось, что он зажат между другими мотоциклами. Его высвободили и осмотрели. Оказалось, что за месяц, проведенный на спецстоянке, байк получил новые повреждения. Истица заявила, что владелец стоянки сразу признал: новые повреждения образовались по его вине. Согласно ее версии, при выгрузке мотоцикла из кузова автомобиля «ЗИЛ» предприниматель его не удержал.

Мотоцикл упал, так и появились новые повреждения. Аналогичная позиция изложена в объяснении предпринимателя, которое он дал при осмотре мотоцикла, и в протоколе его допроса в качестве свидетеля по уголовному делу. Стоимость восстановительного ремонта эксперт, к которому обратилась истица, оценил в 556 400 рублей. Проведение самого исследования обошлось ей в 10 000 рублей. Эти деньги она требовала у владельца спецстоянки, но мирным путем стороны разрешить спор не смогли.

В суде амчанка первоначально просила возместить ей материальный ущерб в размере 556 400 рублей, но уже в ходе судебного разбирательства требования уточнила и просила возместить ей убытки в сумме 297 100 рублей. Кроме того, женщина заявила, что испытала нравственные страдания, переживание, страх и разочарование, поскольку у нее по очереди сгорели дом и автомобиль, а затем еще и ее мотоцикл повредили. Компенсацию морального вреда она оценила в 25 000 рублей.

Ответчик в судебном заседании исковые требования признал частично, не согласившись с объемом повреждений, причиненных мотоциклу в момент его разгрузки и хранения на автомобильной стоянке. И особо отметил: к тому, что у женщины сгорели дом и автомобиль, лично он не имеет никакого отношения. Изучив представленные материалы, суд отказал истице во взыскании компенсации морального вреда, посчитав недоказанным сам факт причинения такого вреда.

Но в остальной части требования были удовлетворены. Так, суд взыскал с индивидуального предпринимателя в счет возмещения материального ущерба 297 100 рублей и еще 10 000 рублей – в счет возмещения расходов на проведение экспертизы, которая была оплачена истицей. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в суд вышестоящей судебной инстанции, но проиграл – судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила решение Мценского районного суда без изменения.

ИА «Орелград»