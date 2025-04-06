Орловец год не получал зарплату и уволился по суду

Решение в пользу работника суд вынес в заочном режиме.

Орловский районный суд рассмотрел иск местного жителя к компании «Бритиш Полимер», в которой он до последнего времени трудился в должности электрика. Однако, как оказалось, мужчина довольно долго не получал заработную плату, но при этом не мог уволиться. Как пояснили в пресс-службе суда, на работу в указанную компанию орловец устроился в 2022 году. С декабря 2023 года ему перестали выдавать заработную плату.

Заработка он не видел вплоть до 20 декабря 2024 года, фирма, по подсчетам работника, задолжала ему более 227 тысяч рублей. В декабре прошлого года терпение работника лопнуло, и он решил уволиться. Соответствующее заявление мужчина отправил в адрес «Бритиш полимер» почтой, но ответа так и не получил. В иске он указал, что «ответчик действий по расторжению трудового договора с истцом не предпринимает».

«В ходе рассмотрения дела ответчик не представил суду доказательств, опровергающих доводы истца о не расторжении трудового договора, наличии задолженности по заработной плате, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Суд, установив обстоятельства нарушения прав работника, обязал «Бритиш Полимер» расторгнуть трудовой договор, заключенный между истцом и «Бритиш Полимер», выдать приказ об увольнении, справки, в пользу истца взыскал задолженность по заработной плате в размере 227 612 рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей. Заочное решение суда не вступило в законную силу».

ИА «Орелград»