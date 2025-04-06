Медцентр выплатит орловчанке 800 тысяч рублей

Пациентка добилась права на солидную компенсацию.

В Орловской области спор пациентки с медицинским центром дошел до суда, но в результате был разрешен с помощью примирительной процедуры. Подробности сообщила пресс-служба Свердловского районного суда. Началось все с иска, который в суд местная жительница подала вместе со своим супругом. Из него следовало, что зимой 2021-2022 года у женщины ухудшилось общее самочувствие. За помощью она обратилась в медицинское учреждение, где ей провели компьютерную томографию.

По результатам процедуры медики проконсультировали пациентку и выдали ей описание исследования. В их заключении было указано, что никаких отклонений здоровья у женщины в процессе обследования не выявлено. Женщину поначалу такие новости порадовали, но вот ее самочувствие не улучшалось. Она решила пройти повторное обследование, только обратилась уже в другое медицинское учреждение. И там врачи выдали иное заключение, установив правильный диагноз.

«Врачи, которые проводили и проводят ее лечение, при ознакомлении с первоначальным исследованием указывали, что там уже присутствовало проявление заболевания, – следует из информации пресс-службы суда. – Из ответа Росздравнадзора также следовало, что имеет место расхождение данных ретроспективного анализа с протоколом исследования. Истцы просили суд взыскать с медицинского центра компенсацию морального вреда в размере 2 500 000 рублей и штраф по закону о защите прав потребителей».

Суду удалось усадить стороны за стол переговоров. Напомним, что при разрешении подобных споров можно прибегнуть к помощи специально обученных примирителей. Это значительно сокращает судебные издержки и нагрузку на судей. Да и самим спорщикам, порой, удобнее беседовать за столом переговоров, чем в зале суда. В данном случае участие судебного примирителя позволило сторонам заключить мировое соглашение, которое затем было утверждено районным судом.

«По условиям мирового соглашения медицинский центр выплатить истцам компенсацию морального вреда в размере 800 000 рублей, – уточнили в пресс-службе суда. – Сторонам разъяснено, что определение об утверждении мирового соглашения имеет силу судебного решения, которое может быть исполнено в принудительном порядке. Благодаря эффективной работе судебного примирителя стороны конфликта пришли к разумному и взаимовыгодному решению и заключили мировое соглашение».

ИА «Орелград»