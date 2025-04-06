Сверку предметов хранения провели во Мценском музее

Отчет о результатах сверки показали городским депутатам.

Отдел культуры и социальной политики администрации города Мценска представил отчет об итогах сверки музейных предметов с инвентарями и актами ответственного хранения за 2023-2024 годы. Сверка проводилась муниципальным бюджетным учреждением «Мценский городской краеведческий музей им. Г.Ф. Соловьева». Как уже писал «Орелград», в прошлом году музей проверила городская Контрольно-счетная палата. На сегодняшний день сделанные ей замечания в целом учтены и исправлены.

«В соответствии с планом-графиком полной сверке музейных предметов с инвентарями и актами ответственного хранения на 2020-2024 год МБУ «Мценский краеведческий музей» за период 2024 год завершил сверку фондовых единиц музея, – сообщается в отчете. – Согласно [сведениям] главных книг поступления основного и вспомогательных фондов численность музейных предметов составляет 23 458 единиц. Фактически в ходе сверке выявлено 23 041 единицы фондовых предметов музея».

Согласно информации Натальи Сухоруковой, директора МБУ «Мценский краеведческий музей», в ходе сверки работники проверили соответствие фактического наличия музейных предметов, их идентифицирующих признаков и состояния сохранности данным основной учетной документации. Выявлялись случаи несоответствия информации о предметах, отраженной в Главных книгах, в большинстве случаев – это несоответствие описания предметов.

«В ходе проверки были установлены факты нарушения требований к хранению и экспонированию предметов в частности: крепление (приклеивание) музейных предметов (документов, фотографий) к выставочным стендам, исключающее возможность отделения предмета без нарушения его целостности, а также приклеивание предметов к картону, стеклу», – следует из ее отчета, который уже заслушали и приняли к сведению депутаты Мценского горсовета.

ИА «Орелград»