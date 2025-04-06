Суммарный долг орловского бизнеса превысил 240 миллиардов рублей

Статистики оценили финансовые результаты работы орловских организаций.

В Орловской области кредиторская задолженность организаций по состоянию на конец января 2025 года составила 117,253 миллиарда рублей. Сумма просроченных обязательств оценивается в 2,452 миллиарда рублей, или 2,1 процента от общей суммы кредиторской задолженности. Для сравнения, по состоянию на конец января 2024 года указанный показатель составлял 2,4 процента, по состоянию на конец декабря 2024 года – 2,2 процента. Состояние платежей и расчетов в организациях оценили аналитики Орелстата.

«На конец января 2025 года суммарная задолженность по обязательствам организаций, по оперативным данным, составила 240,1 миллиарда рублей, – сообщает Орелстат. – Из нее просроченная – 2,5 миллиарда рублей, или 1 процент от общей суммы задолженности (на конец января 2024 года – 1,1 процента, на конец декабря 2024 года – 1 процент)».

Статистики также подсчитали, что общая задолженность организаций Орловской области по полученным кредитам банков и займам на конец января 2025 года достигла отметки в 123,4 миллиарда рублей. Правда, перед банками бизнес более аккуратен в выплатах. Так, общая сумма просроченных перед банкирами платежей оценивается всего в 32,7 миллиона рублей, что составляет лишь 0,03 процента от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам. Ситуация в этом отношении практически не изменилась: на конец января 2024 года доля просроченных платежей перед банками оценивалась в 0,04 процента, на конец декабря 2024 года – в 0,03 процента.

Что касается долгов перед орловскими организациями, то они тоже имеются и тоже исчисляются внушительными суммами. По оценке Орелстата, дебиторская задолженность в целом по Орловской области на конец января 2025 года составила 115,4 миллиарда рублей. Сумма просроченных обязательств оценивается в 1,6 миллиарда рублей, или в 1,4 процента от общего объема дебиторской задолженности. Годом ранее она составляла 1,5 процента, к концу 2024 года снизилась до 1,1 процента, но в январе 2025 года вновь начала расти.

ИА «Орелград»