На торги выставили семь котлов АО «Орелтеплосервис»

Имущество хранится на улице Планерной, стр. 31 «Г».

Семь извещений о проведении аукционов размещено в ГИС «Торги». Реализуются за долги два отопительных котла VITOPLEX 100, остальные – FERROLI модель PEGASUS F3 Nº2892S. Имущество в рабочем состоянии, без видимых повреждений, отмечено в уведомлениях. Взыскателей двое – филиал ПАО «Россети-Центр-Орелэнерго», ООО «Газпром межрегионгаз Орел».

Постановление о передаче имущества на торги принято приставами в конце марта. Предмет исполнения – долги по платежам за газ, тепло и энергию. Вступили в силу решения судов. По состоянию на 25 марта 2025 года общая задолженность около 341,956 тысячи рублей. При этом начальная цена котлов от 852 до 998 тысяч рублей, общая (за семь единиц) превышает 5,57 млн рублей.

Заявки на участие в торгах принимают до 5 мая.

ИА “Орелград”